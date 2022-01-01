Κατάλογος Εταιρειών
American Chemical Society
American Chemical Society Μισθοί

Το εύρος μισθών της American Chemical Society κυμαίνεται από $79,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $192,056 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της American Chemical Society. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $80K
Αναλυτής Δεδομένων
$79.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$139K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$192K
Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην American Chemical Society είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $192,056. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην American Chemical Society είναι $109,650.

