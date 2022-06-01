Κατάλογος Εταιρειών
American Bureau of Shipping
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

American Bureau of Shipping Μισθοί

Το εύρος μισθών της American Bureau of Shipping κυμαίνεται από $55,984 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $146,265 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της American Bureau of Shipping. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανολόγος Μηχανικός
$126K
Διευθυντής Προϊόντος
$139K
Μηχανικός Λογισμικού
$56K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$146K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$82.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην American Bureau of Shipping είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $146,265. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην American Bureau of Shipping είναι $125,625.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την American Bureau of Shipping

Σχετικές Εταιρείες

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Spotify
  • PayPal
  • Microsoft
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι