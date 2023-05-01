Κατάλογος Εταιρειών
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Μισθοί

Ο μισθός της American Axle & Manufacturing κυμαίνεται από $15,075 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $183,600 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της American Axle & Manufacturing. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $91.7K
Επιστήμονας Δεδομένων
$15.1K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$184K
Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι