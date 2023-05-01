American Axle & Manufacturing Μισθοί

Ο μισθός της American Axle & Manufacturing κυμαίνεται από $15,075 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $183,600 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της American Axle & Manufacturing . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025