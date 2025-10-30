Η αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην American Airlines ανέρχεται σε $123K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης ανέρχεται σε $116K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της American Airlines. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
