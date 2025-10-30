Κατάλογος Εταιρειών
American Airlines
  • Μισθοί
  • Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

  • Όλοι οι Μισθοί Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

American Airlines Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Μισθοί

Η αποζημίωση Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in United States στην American Airlines κυμαίνεται από $70K ανά year έως $130K. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $96K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της American Airlines. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L2
Associate Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Financial Analyst
$114K
$111K
$0
$3.2K
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη American Airlines?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην American Airlines in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $129,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην American Airlines για τον ρόλο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in United States είναι $110,000.

