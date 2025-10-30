Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in India στην American Airlines κυμαίνεται από ₹9.36M έως ₹13.58M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της American Airlines. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹10.61M - ₹12.33M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹9.36M₹10.61M₹12.33M₹13.58M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη American Airlines?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην American Airlines in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹13,582,096. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην American Airlines για τον ρόλο Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in India είναι ₹9,359,091.

