American Airlines
American Airlines Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Η αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States στην American Airlines κυμαίνεται από $83.8K ανά year για L2 έως $108K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $109K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της American Airlines. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L2
Associate Business Analyst
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
Business Analyst
$101K
$100K
$0
$300
L4
Senior Business Analyst
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη American Airlines?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην American Airlines in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $114,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην American Airlines για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States είναι $109,000.

Άλλοι Πόροι