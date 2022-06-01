Amentum Μισθοί

Ο μισθός της Amentum κυμαίνεται από $78,605 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Εγκαταστάσεων στο χαμηλό άκρο έως $174,125 για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Amentum . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025