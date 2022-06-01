Κατάλογος Εταιρειών
Amentum
Amentum Μισθοί

Ο μισθός της Amentum κυμαίνεται από $78,605 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Εγκαταστάσεων στο χαμηλό άκρο έως $174,125 για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Amentum. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $80K

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Αναλυτής Δεδομένων
Median $128K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Εξυπηρέτηση Πελατών
$174K
Διαχειριστής Εγκαταστάσεων
$78.6K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$114K
Μηχανικός Υλικού
$133K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$105K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$129K
Διαχειριστής Έργων
$113K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$171K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Amentum είναι Εξυπηρέτηση Πελατών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $174,125. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Amentum είναι $114,425.

