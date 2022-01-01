Κατάλογος Εταιρειών
Ambry Genetics
Ambry Genetics Μισθοί

Ο μισθός της Ambry Genetics κυμαίνεται από $71,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $226,860 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ambry Genetics. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $115K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$71.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$227K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$123K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ambry Genetics είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $226,860. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ambry Genetics είναι $119,003.

Άλλοι Πόροι