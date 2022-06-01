AMBOSS Μισθοί

Ο μισθός της AMBOSS κυμαίνεται από $85,190 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $98,182 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AMBOSS . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025