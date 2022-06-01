Κατάλογος Εταιρειών
AMBOSS
AMBOSS Μισθοί

Ο μισθός της AMBOSS κυμαίνεται από $85,190 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $98,182 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AMBOSS. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $85.2K
Μάρκετινγκ
$85.2K
Διαχειριστής Προϊόντος
$98.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην AMBOSS είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $98,182. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AMBOSS είναι $85,245.

