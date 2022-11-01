Κατάλογος Εταιρειών
Ambit
Ambit Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ambit κυμαίνεται από $17,203 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $83,381 για Επενδυτικός Τραπεζίτης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ambit. Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025

$160K

Επενδυτικός Τραπεζίτης
$83.4K
Διευθυντής Προϊόντος
$39.8K
Μηχανικός Λογισμικού
$17.2K

Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Ambit είναι ο Επενδυτικός Τραπεζίτης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $83,381. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Ambit είναι $39,837.

