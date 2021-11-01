Κατάλογος Εταιρειών
Ambarella
Ambarella Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ambarella κυμαίνεται από $54,354 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $305,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ambarella. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Υλικού
Median $255K

Μηχανικός ASIC

Μηχανικός Λογισμικού
Median $54.4K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $305K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$235K
Μάρκετινγκ
$231K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$251K
Συχνές Ερωτήσεις

Највише плаћена улога пријављена у Ambarella је Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού са годишњом укупном компензацијом од $305,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Ambarella је $243,210.

