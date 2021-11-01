Ambarella Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ambarella κυμαίνεται από $54,354 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $305,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ambarella . Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025