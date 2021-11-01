Κατάλογος Εταιρειών
Ambarella
    Ambarella, Inc. is a fabless semiconductor design company, focusing on low-power, high-definition and Ultra HD video compression, image processing, and computer vision processors.

    ambarella.com
    2004
    Έτος Ίδρυσης
    750
    Αριθμός Υπαλλήλων
