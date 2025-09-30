Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Alteryx κυμαίνεται από $177K ανά year για Software Engineer έως $256K ανά year για Lead Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $199K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Alteryx. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.4%
ΕΤΟΣ 3
Στην Alteryx, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.40% ετησίως)
