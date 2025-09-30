Κατάλογος Εταιρειών
Alteryx
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • United States

Alteryx Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη United States

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Alteryx κυμαίνεται από $177K ανά year για Software Engineer έως $256K ανά year για Lead Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $199K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Alteryx. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.4%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Alteryx, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.40% ετησίως)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Alteryx in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $290,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Alteryx για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $198,500.

