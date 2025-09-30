Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru στην Alteryx κυμαίνεται από ₹2.28M ανά year για Associate Software Engineer έως ₹7.04M ανά year για Lead Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Bengaluru ανέρχεται σε ₹4.23M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Alteryx. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.4%
ΕΤΟΣ 3
Στην Alteryx, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.40% ετησίως)
