Alteryx Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Bengaluru

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru στην Alteryx κυμαίνεται από ₹2.28M ανά year για Associate Software Engineer έως ₹7.04M ανά year για Lead Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Bengaluru ανέρχεται σε ₹4.23M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Alteryx. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.4%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Alteryx, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.40% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Alteryx in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹7,876,023. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the Μηχανικός Λογισμικού role in Greater Bengaluru is ₹3,912,781.

