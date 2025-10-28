Alteryx Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Alteryx κυμαίνεται από ₹2.27M ανά year για Associate Software Engineer έως ₹7.01M ανά year για Lead Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹4.21M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Alteryx. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.4 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Alteryx, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.4 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.40 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Alteryx ?

