Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Έργων in United States στην Alteryx ανέρχεται σε $189K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Alteryx. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Alteryx
Project Manager
hidden
Σύνολο ανά έτος
$189K
Επίπεδο
hidden
Βάση
$165K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$24K
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
11+ Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.4%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Alteryx, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.40% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Alteryx in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $274,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Alteryx για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in United States είναι $184,500.

