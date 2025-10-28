Κατάλογος Εταιρειών
Alteryx
Alteryx Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Alteryx. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.4%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Alteryx, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.40% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Alteryx in Czech Republic φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CZK 1,932,908. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Alteryx για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Czech Republic είναι CZK 1,411,863.

