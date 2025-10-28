Κατάλογος Εταιρειών
Alternative Payments
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Brazil στην Alternative Payments κυμαίνεται από R$456K έως R$647K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Alternative Payments. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

R$518K - R$613K
Brazil
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
R$456KR$518KR$613KR$647K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Alternative Payments?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Alternative Payments in Brazil φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή R$647,027. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Alternative Payments για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Brazil είναι R$455,732.

