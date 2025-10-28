Κατάλογος Εταιρειών
Altera Investments
  Μισθοί
  Μηχανικός Υλικού

  Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Υλικού

Altera Investments Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in Israel στην Altera Investments κυμαίνεται από ₪152K έως ₪216K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Altera Investments. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₪172K - ₪196K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₪152K₪172K₪196K₪216K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Altera Investments?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην Altera Investments in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪215,650. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Altera Investments για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in Israel είναι ₪151,686.

Άλλοι Πόροι