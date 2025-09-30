Κατάλογος Εταιρειών
ALTEN
ALTEN Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Italy

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Italy στην ALTEN κυμαίνεται από €27.5K ανά year για Software Engineer I έως €36.6K ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Italy ανέρχεται σε €30.3K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ALTEN. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer I
(Αρχάριο Επίπεδο)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ALTEN?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at ALTEN in Italy sits at a yearly total compensation of €36,566. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Μηχανικός Λογισμικού role in Italy is €30,296.

Άλλοι Πόροι