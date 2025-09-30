Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Montreal στην ALTEN κυμαίνεται από CA$85.6K ανά year για Software Engineer I έως CA$91.5K ανά year για Software Engineer II. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Montreal ανέρχεται σε CA$88.4K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ALTEN. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer I
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
