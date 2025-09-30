Η αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in Metropoolregio Eindhoven στην ALTEN ανέρχεται σε €42.5K ανά year για Mechanical Engineer I. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ALTEN. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --