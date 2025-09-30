Κατάλογος Εταιρειών
ALTEN
ALTEN Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί στη Metropoolregio Eindhoven

Η αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in Metropoolregio Eindhoven στην ALTEN ανέρχεται σε €42.5K ανά year για Mechanical Engineer I. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ALTEN. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€37.3K - €44K
Netherlands
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€34.8K€37.3K€44K€48.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ALTEN?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην ALTEN in Metropoolregio Eindhoven φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €48,526. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ALTEN για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in Metropoolregio Eindhoven είναι €34,839.

