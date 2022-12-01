Κατάλογος Εταιρειών
Alphawave IP Μισθοί

Ο μισθός της Alphawave IP κυμαίνεται από $50,130 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $112,235 για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Alphawave IP. Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025

Μηχανικός Υλικού
Median $102K

Μηχανικός ASIC

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$108K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$90.5K

Μηχανικός Λογισμικού
$50.1K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$112K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Alphawave IP είναι Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $112,235. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Alphawave IP είναι $102,234.

Άλλοι Πόροι