AlphaSights Πωλήσεις Μισθοί στη New York City Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Πωλήσεις in New York City Area στην AlphaSights ανέρχεται σε $135K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AlphaSights. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$115K
Επίπεδο
-
Βάση
$115K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην AlphaSights in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $150,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AlphaSights για τον ρόλο Πωλήσεις in New York City Area είναι $110,000.

