AlphaSense
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Πωλήσεις in United Kingdom στην AlphaSense ανέρχεται σε £65.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AlphaSense. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Σύνολο ανά έτος
£45.4K
Επίπεδο
-
Βάση
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Μπόνους
£0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην AlphaSense, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην AlphaSense in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £107,654. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AlphaSense για τον ρόλο Πωλήσεις in United Kingdom είναι £45,377.

