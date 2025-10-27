AlphaGrep Securities Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in India στην AlphaGrep Securities ανέρχεται σε ₹10.95M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AlphaGrep Securities. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέσος Μισθός AlphaGrep Securities Analyst Bengaluru, KA, India Σύνολο ανά έτος ₹10.95M Επίπεδο 2 Βάση ₹4.69M Stock (/yr) ₹0 Μπόνους ₹6.26M Έτη στην εταιρεία 2 Έτη Έτη εμπειρίας 3 Έτη

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( INR ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη AlphaGrep Securities ?

