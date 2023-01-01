Κατάλογος Εταιρειών
Alorica
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Alorica Μισθοί

Ο μισθός της Alorica κυμαίνεται από $2,394 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $552,750 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Alorica. Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Εξυπηρέτηση Πελατών
$6.4K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$5K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$553K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Μάρκετινγκ
$33.4K
Διευθυντής Έργων
$24.4K
Πωλήσεις
$2.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Alorica είναι Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $552,750. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Alorica είναι $15,390.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Alorica

Σχετικές Εταιρείες

  • Pinterest
  • Apple
  • Intuit
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι