Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Pune Metropolitan Region στην Allstate ανέρχεται σε ₹2.19M ανά year για B2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Pune Metropolitan Region ανέρχεται σε ₹3.11M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Allstate. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.02M
₹0
₹162K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
