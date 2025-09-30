Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in New York City Area στην Allstate ανέρχεται σε $75.5K ανά year για A1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $67.5K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Allstate. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
A1
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
