Alloy
Alloy Επιχειρησιακή Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακή Ανάπτυξη in United States στην Alloy κυμαίνεται από $154K έως $216K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Alloy. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$167K - $194K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$154K$167K$194K$216K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Alloy, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

10 years post-termination exercise window.



Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στην Alloy in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $215,622. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Alloy για τον ρόλο Επιχειρησιακή Ανάπτυξη in United States είναι $154,016.

