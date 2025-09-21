Κατάλογος Εταιρειών
Alloy Therapeutics
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Πωλήσεις

  • Όλοι οι Μισθοί Πωλήσεις

Alloy Therapeutics Πωλήσεις Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Πωλήσεις in United States στην Alloy Therapeutics κυμαίνεται από $76.3K έως $109K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Alloy Therapeutics. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$87.4K - $102K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$76.3K$87.4K$102K$109K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Πωλήσεις υποβολές στην Alloy Therapeutics για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Alloy Therapeutics?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Πωλήσεις προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην Alloy Therapeutics in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $108,810. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Alloy Therapeutics για τον ρόλο Πωλήσεις in United States είναι $76,260.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Alloy Therapeutics

Σχετικές Εταιρείες

  • Intuit
  • Dropbox
  • Snap
  • Databricks
  • Square
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι