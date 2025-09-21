Κατάλογος Εταιρειών
Allied Universal
Allied Universal Εξυπηρέτηση Πελατών Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Εξυπηρέτηση Πελατών in United States στην Allied Universal ανέρχεται σε $40K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Allied Universal. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Allied Universal
Customer Service
Philadelphia, PA
Σύνολο ανά έτος
$40K
Επίπεδο
L1
Βάση
$40K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Allied Universal?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εξυπηρέτηση Πελατών στην Allied Universal in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $52,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Allied Universal για τον ρόλο Εξυπηρέτηση Πελατών in United States είναι $40,498.

