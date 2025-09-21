Κατάλογος Εταιρειών
Allianz
Allianz Ασφαλιστικός Αξιολογητής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ασφαλιστικός Αξιολογητής in Germany στην Allianz κυμαίνεται από €65.7K έως €89.7K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Allianz. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€70.4K - €85K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€65.7K€70.4K€85K€89.7K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

€142K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ασφαλιστικός Αξιολογητής στην Allianz in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €89,685. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Allianz για τον ρόλο Ασφαλιστικός Αξιολογητής in Germany είναι €65,718.

Άλλοι Πόροι