Allianz Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Germany στην Allianz κυμαίνεται από €88.1K έως €125K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Allianz. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€99.8K - €114K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€88.1K€99.8K€114K€125K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Allianz?

