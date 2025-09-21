Κατάλογος Εταιρειών
Allianz
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Επιστήμονας Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Επιστήμονας Δεδομένων

Allianz Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in United Kingdom στην Allianz ανέρχεται σε £47.9K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Allianz. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Allianz
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Σύνολο ανά έτος
£47.9K
Επίπεδο
Senior Data Scientist
Βάση
£47.9K
Stock (/yr)
£0
Μπόνους
£0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Allianz?

£121K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Επιστήμονας Δεδομένων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Επιστήμονας Δεδομένων bei Allianz in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £67,711. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Allianz für die Position Επιστήμονας Δεδομένων in United Kingdom beträgt £47,344.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Allianz

Σχετικές Εταιρείες

  • Munich Re Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι