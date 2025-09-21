Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in United Kingdom στην Allianz κυμαίνεται από £92K έως £126K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Allianz. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£98.5K - £119K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£92K£98.5K£119K£126K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

£121K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Allianz?

The highest paying salary package reported for a Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at Allianz in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £125,552. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων role in United Kingdom is £91,999.

