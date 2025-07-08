ALLEN Career Institute Μισθοί

Ο μισθός της ALLEN Career Institute κυμαίνεται από $20,997 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $83,681 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ALLEN Career Institute . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025