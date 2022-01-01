Κατάλογος Εταιρειών
AlixPartners
AlixPartners Μισθοί

Το εύρος μισθών της AlixPartners κυμαίνεται από $84,619 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Οικονομικός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $435,750 για Σύμβουλος Διαχείρισης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AlixPartners. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Σύμβουλος Διαχείρισης
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$432K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$413K

Επιστήμονας Δεδομένων
$101K
Οικονομικός Αναλυτής
$84.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$199K
Διαχειριστής Έργου
$176K
Μηχανικός Λογισμικού
$191K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$221K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην AlixPartners είναι ο Σύμβουλος Διαχείρισης at the Director level με ετήσια συνολική αποζημίωση $435,750. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην AlixPartners είναι $210,050.

