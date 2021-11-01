Align Technology Μισθοί

Ο μισθός της Align Technology κυμαίνεται από $8,645 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Γραφικός Σχεδιαστής στο χαμηλό άκρο έως $257,280 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Align Technology . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025