Κατάλογος Εταιρειών
Align Technology
Align Technology Μισθοί

Ο μισθός της Align Technology κυμαίνεται από $8,645 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Γραφικός Σχεδιαστής στο χαμηλό άκρο έως $257,280 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Align Technology. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L6 $147K
L7 $150K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $155K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $120K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $203K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $143K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$79.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$184K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$231K
Γραφικός Σχεδιαστής
$8.6K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$257K
Νομικός
$124K
Σύμβουλος Διοίκησης
$142K
Μάρκετινγκ
$61.2K
Διαχειριστής Έργων
$256K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$101K
Ερευνητής UX
$126K
Συχνές Ερωτήσεις

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Align Technology er Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $257,280. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Align Technology er $145,111.

