Κατάλογος Εταιρειών
Aledade
Aledade Μισθοί

Το εύρος μισθών της Aledade κυμαίνεται από $96,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $250,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Aledade. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $250K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $160K

Διοικητικός Βοηθός
$101K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$99.5K
Αναλυτής Δεδομένων
$96.9K
Νομικά
$139K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$158K
Προσλήψεις
$128K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Aledade, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Aledade είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $250,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Aledade είναι $135,430.

