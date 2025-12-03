Κατάλογος Εταιρειών
AlayaCare
AlayaCare Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην AlayaCare ανέρχεται σε CA$144K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AlayaCare. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέσος Μισθός
company icon
AlayaCare
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Σύνολο ανά έτος
$104K
Επίπεδο
L4
Βάση
$104K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη AlayaCare?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην AlayaCare in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$162,489. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AlayaCare για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Canada είναι CA$117,913.

Άλλοι Πόροι

