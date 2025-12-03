Alarm.com Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in United States στην Alarm.com κυμαίνεται από $108K ανά year για Product Manager I έως $127K ανά year για Product Manager II. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $120K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Alarm.com. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 20 % ΕΤΟΣ 1 20 % ΕΤΟΣ 2 20 % ΕΤΟΣ 3 20 % ΕΤΟΣ 4 20 % ΕΤΟΣ 5 Τύπος Μετοχών RSU Στην Alarm.com, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών: 20 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 5th - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως ) 0 % ΕΤΟΣ 1 40 % ΕΤΟΣ 2 0 % ΕΤΟΣ 3 40 % ΕΤΟΣ 4 20 % ΕΤΟΣ 5 Τύπος Μετοχών RSU Στην Alarm.com, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών: 0 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( NaN % ανά περίοδο )

40 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 40.00 % ετησίως )

0 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( NaN % ανά περίοδο )

40 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 40.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 5th - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Alarm.com ?

