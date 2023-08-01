Κατάλογος Εταιρειών
Akveo
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Akveo Μισθοί

Το εύρος μισθών της Akveo κυμαίνεται από $27,175 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $84,420 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Akveo. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$58.4K
Προσλήψεις
$27.2K
Μηχανικός Λογισμικού
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$84.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Den højest betalende rolle rapporteret hos Akveo er Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $84,420. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Akveo er $59,364.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Akveo

Σχετικές Εταιρείες

  • Intuit
  • PayPal
  • Apple
  • Netflix
  • Google
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι