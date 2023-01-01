Κατάλογος Εταιρειών
Akvelon
Akvelon Μισθοί

Το εύρος μισθών της Akvelon κυμαίνεται από $13,875 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $42,000 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Akvelon. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $42K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Ανθρώπινοι Πόροι
$18.6K
Προσλήψεις
$13.9K

Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Akvelon είναι ο Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $42,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Akvelon είναι $18,622.

