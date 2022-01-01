Κατάλογος Εταιρειών
Akuna Capital
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Akuna Capital Μισθοί

Το εύρος μισθών της Akuna Capital κυμαίνεται από $65,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λογιστής στο χαμηλότερο άκρο έως $425,071 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Akuna Capital. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Ποσοτικός Προγραμματιστής

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $260K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $225K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Λογιστής
$65.3K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$108K
Οικονομικός Αναλυτής
$127K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$221K
Διαχειριστής Έργου
Median $155K
Προσλήψεις
$99.5K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Akuna Capital είναι ο Μηχανικός Λογισμικού at the Senior Software Engineer level με ετήσια συνολική αποζημίωση $425,071. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Akuna Capital είναι $179,209.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Akuna Capital

Σχετικές Εταιρείες

  • Anchorage Digital
  • Point72
  • DRW
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι