Akuna Capital Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Akuna Capital είναι ο Μηχανικός Λογισμικού at the Senior Software Engineer level με ετήσια συνολική αποζημίωση $425,071. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.