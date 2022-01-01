Κατάλογος Εταιρειών
AKQA Μισθοί

Το εύρος μισθών της AKQA κυμαίνεται από $12,040 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $130,000 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AKQA. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $130K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $65K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$81.8K

Κειμενογράφος
$63.8K
Μάρκετινγκ
$119K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$12K
Διαχειριστής Έργου
$112K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$106K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην AKQA είναι ο Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $130,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην AKQA είναι $93,899.

