Κατάλογος Εταιρειών
Akkodis
Akkodis Μισθοί

Το εύρος μισθών της Akkodis κυμαίνεται από $3,989 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $233,199 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Akkodis. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $109K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$52.9K
Επιστήμονας Δεδομένων
$60.1K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$44.4K
Διευθυντής Προϊόντος
$52.1K
Διευθυντής Προγράμματος
$94.1K
Προσλήψεις
$4K
Πωλήσεις
$233K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Akkodis είναι ο Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $233,199. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Akkodis είναι $56,521.

