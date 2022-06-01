Κατάλογος Εταιρειών
Aisera
Aisera Μισθοί

Το εύρος μισθών της Aisera κυμαίνεται από $31,032 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $283,575 για Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Aisera. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
$164K
Διευθυντής Προϊόντος
$226K
Διευθυντής Προγράμματος
$284K

Πωλήσεις
$186K
Μηχανικός Πωλήσεων
$281K
Μηχανικός Λογισμικού
$31K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Aisera είναι ο Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $283,575. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Aisera είναι $206,163.

