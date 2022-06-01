Aisera Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Aisera είναι ο Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $283,575. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.