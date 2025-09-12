Airtel Africa Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Airtel Africa κυμαίνεται από $5,814 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στο χαμηλό άκρο έως $241,200 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Airtel Africa. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $21.6K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Λογιστής
$23.1K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$5.8K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$23.1K
Διευθυντής Προϊόντος
$53.4K
Διευθυντής Έργων
$43.8K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$241K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$59.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Airtel Africa είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $241,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Airtel Africa είναι $33,476.

