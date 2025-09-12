Airtel Africa Μισθοί

Ο μισθός της Airtel Africa κυμαίνεται από $5,814 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στο χαμηλό άκρο έως $241,200 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Airtel Africa . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025